الفجيرة يقلب تأخره أمام كلباء بــ «الثلاثة»

المصدر: محمد فاضل - كلباء

قلب الفجيرة تأخره أمام اتحاد كلباء بهدفين في الشوط الأول إلى فوز بثلاثة أهداف، أمس، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند تسع نقاط.

ويدين الفجيرة بفوزه إلى النجم الجزائري محمد بن يطو الذي سجل هدفين، وكذلك للتغييرات التكتيكية الناجحة لمدرب «الذئاب» التشيكي إيفان هاسيك.

وخطف الفجيرة الأضواء في الشوط الأول بكرة رأسية غمزها عبدالله سالم (24) واصطدمت بالعارضة، إثر كرة عرضية وصلته من جوجاك، قبل أن يسجل مهاجم اتحاد كلباء، الكولومبي تومي ريس هدفين في الدقيقتين 31 و39 من كرتين رأسيتين.

وفي وقت ظن فيه المراقبون أن «النمور» في طريقهم للفوز، عاد الفجيرة بالمباراة إلى نقطة الصفر بإدراك التعادل بتسجيله هدفين الأول عبر هلال سعيد من كرة رأسية (67) مستفيداً من ضربة ركنية، والثاني عن طريق الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 70، ولم يكتف الأخير بتعادل فريقه إذ سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 مستفيداً من هجمة مرتدة قادها سالم سيف.