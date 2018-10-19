فوز الحمرية والعربي في تمهيدي كأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

فاز نادي الحمرية على مسافي بأربعة اهداف مقابل هدفين وفاز العربي على خورفكان بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وذلك ضمن مباريات اليوم الاول من الجولة الثالثة للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة والتي اقيمت مساء اليوم.

وسجل اهداف الحمرية عبد الله حسن في الدقيقة 17، وعيسى احمد في الدقيقة 60، ومحمد ناصر في الدقيقة 64، ومحمد بن غريب في الدقيقة (90+2)، بينما سجل لمسافي عبد الله الشهياري في الدقيقتين 13، 41، حيث سجل اهداف العربي الروماني ميهاي الكسندر هدفين في الدقيقتين 60، 78، ومحمد جمال لشكري 56، وسجل لخورفكان البرازيلي رودريغو دا سيلفا في الدقيقة 45.

وبموجب النتيجتين اصبح رصيد الحمرية 6 نقاط من 3 مباريات ومسافي والعربي ولكل منهما 3 نقاط.