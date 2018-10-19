المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مقاعد

ذكر نادي الشارقة أنه خصص كل مقاعد الدرجة الثانية، المقابلة للمقصورة الرئيسة في استاد خالد بن محمد، لجمهور النادي في مباراة عجمان غداً، فيما خُصصت مقاعد الدرجة الأولى (يمين المنصة) لجمهور الضيف.

الوحدة

طرحت اللجنة المكلفة بإنشاء بطاقة «موطن الأوفياء» بنادي الوحدة العديد من الاقتراحات التي ستسهم في تقديم خدمات مميزة لجماهير العنابي، منها الدخول إلى المباريات، بجانب خدمات يقدمها متجر النادي.

مكافأة

أوقف اتحاد رياضي مكافأة مالية كانت مقررة لموقع الكتروني لقاء نشر أخباره مما دفع أحد القائمين على الموقع في زيادة حدة الانتقاد للاتحاد المعني بعد أن كان يكيل له المديح بالجملة.

رسالة

وجّه قائد فريق الوحدة والمنتخب، إسماعيل مطر، رسالة فيديو إلى زميله في الفريق أحمد العكبري، متمنياً له الشفاء، بعد الحادث المروري الذي تعرض له أمس، داعياً جمهور الوحدة إلى الدعاء للاعب بسرعة العودة إلى الملاعب.

قرصنة

استنجد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحكم الدولي السابق، محمد عمر، ببعض أصدقائه لتعميم رسائل تحذيرية، بعدم التعامل مع أي رسائل تأتيهم من هاتفه، بعد أن تعرض حسابه على «واتس أب» للقرصنة.

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