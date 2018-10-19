بني ياس والإمارات.. الأرض تواجه نشوة الصقور

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يأمل فريق بني ياس أن يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الخليج العربي، بعد خسارته الأخيرة خارج ملعبه أمام عجمان في الجولة الماضية بهدف واحد دون رد، وذلك عندما يستضيف فريق الإمارات الساعة 17:05 مساءً على استاد الشامخة الجديدة في الجولة السادسة.

ويرغب بني ياس في الوصول إلى النقطة التاسعة، التي كان يخطط لها في الجولة الخامسة لولا الخسارة من عجمان، خصوصاً أن الفريق يقدم عروضاً قوية بغض النظر عن النتائج التي حققها في الجولات الماضية، ويحتل المركز السابع بست نقاط.

ويسعى بني ياس إلى استغلال سلاح الأرض والمساندة الكبيرة من جماهيره التي يحظى بها منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يلعب الفريق بأسلوب هجومي من بداية المباراة بحثاً عن تسجيل هدف مبكر. في المقابل خسر الصقور في الجولة الماضية أمام الوحدة 3-1، ويسعى اليوم إلى التعويض والتخلص من المركز الـ12.

واستطاع الصقور تحقيق فوز كبير على الفجيرة منذ أيام قليلة في كأس الخليج العربي بأربعة أهداف لهدفين، واستعاد توازنه، ويرغب اليوم في مواصلة الأداء الجيد، واستغلال اندفاع بني ياس المتوقع للهجوم للقيام بهجمات مرتدة سريعة.

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