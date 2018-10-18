موقف مبخوت من المشاركة أمام العين يتحدّد غداً

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يعود لاعبو فريق الجزيرة الدوليون، علي خصيف «قائد الفريق»، وفارس جمعة، وخلفان مبارك، وخليفة مبارك، إلى تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، استعداداً لمواجهة فريق العين المرتقبة، بعد غد، على استاد هزاع بن زايد، في الجولة السادسة لمنافسات دوري الخليج العربي، بعد ختام معسكر المنتخب الوطني الأول الذي أقيم في إسبانيا، أخيراً، استعداداً لبطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»: «من المنتظر أن يؤدي اللاعبون الأربعة تدريباً خفيفاً، مساء اليوم، وآخر غداً، تجنباً لإرهاقهم قبل مباراة العين، التي يعول الفريق عليها كثيراً في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة نقطتين غاليتين بالتعادل في الجولة الخامسة، على ملعبه أمام الشارقة، بهدف واحد لكل منهما، في ظل ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد الفوز الأخير على الشارقة نفسه بملعب الأخير، في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي بهدف واحد دون رد».

وأضاف «مازال المهاجم الدولي المخضرم، علي مبخوت، يمارس تدريبات علاجية مكثفة، في محاولة للحاق بالمباراة لأهمية وجوده في خط هجوم الفريق، ومن المنتظر أن يتحدد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة من عدمه، بعد التدريب الأخير الذي سيؤديه الفريق، مساء غد، الذي سيغادر بعده إلى العين لأداء المباراة».

وغاب علي مبخوت عن الوجود في معسكر المنتخب الوطني بإسبانيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات، ولم يشارك في المباراتين الوديتين أمام هندوراس وفنزويلا، واضطر إلى العودة للبلاد لاستكمال علاجه أملاً في التحاقه بمباراة العين.