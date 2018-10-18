أروابارينا: لا أبحث عن حلّ مسائل رياضية في تدريب شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لا توجد لديه مشكلة في مواجهة الفرق الصغيرة، مشيراً إلى أن تركيزه على ظهور الفريق بشكل جيد، وتحقيق نتيجة جيدة، بينما أوضح أن التدريب ليس عبارة عن حل مسائل رياضية معقدة، وإنما يجب بذل الجهد والتركيز، وأن يؤدي كل فرد المطلوب منه.

وقال في مؤتمر صحافي، إن فريقه تنتظره مباراة مهمة أمام دبا الفجيرة، غداً، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، موضحاً: «عملنا خلال أسبوع واحد، منذ أن توليت المهمة، ونعلم أن المباراة لن تكون سهلة، وحرصنا على تجهيز الفريق، إذ سنلعب أمام فريق جيد يستحق نقاطاً أكثر من التي حصل عليها، وفقاً للمردود الذي ظهر به في المباريات السابقة، بالتأكيد لديه نقاط ضعف وبعض الأخطاء، لكن في الوقت نفسه لديه مدرب جيد، يستطيع قيادة الفريق للظهور بشكل أفضل، ومن جهتنا سنبذل كل جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

وعن خسارة النقاط أمام الفرق الصغيرة، عندما كان مدرباً للوصل، وكيفية عدم تكرار الأمر نفسه في تجربته مع شباب الأهلي، قال: «هذه هي كرة القدم، لا أتذكر أنني كنت أخسر نقاطاً كثيرة أمام الفرق الصغيرة، وبصفة عامة جميع المباريات صعبة، وعلينا العمل وأن نهاجم، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين».

وتابع: «سنجد صعوبات في جميع المباريات، ومن جانبي أركز مع فريقي على أن نحرز الأهداف، ونحن لدينا لاعبون جيدون نعتمد عليهم بشكل كبير في تحقيق الخطط التي نضعها لكل مباراة».

أما بالنسبة إلى حديثه مع اللاعبين، في الأسبوع الماضي، وهل سيقوم بتغيير طريقة اللعب، قال: «لم أقرر طريقة اللعب، لدي مجموعة جيدة من اللاعبين، وهناك عدد من اللاعبين الدوليين الذين لم يتم استدعاؤهم لقائمة المنتخب، وأتمنى مساعدتهم على العودة، ونحن لا نقوم بحل مسائل رياضية، نحن نلعب كرة قدم، هناك لاعبون عائدون من المنتخب، الفريق متجانس، وهم قابلون للعمل، ونحن نركز على اللعب بقوة».