اتحاد المبارزة يدشن الموسم الجديد غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات الموسم الجديد لاتحاد الإمارات للمبارزة، سلسلة البطولات المحلية لموسم 2018-2019 غداً، بإقامة أولى بطولاته المحلية للمبارزة تحت 17 سنة، والتي ستستضيفها صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية في منطقة الكرامة بالعاصمة أبوظبي.

وستكون ضربة البداية مع منافسات الفتيات بمشاركة أكثر من 60 لاعبة.

ويدشن الاتحاد أولى البطولات بمشاركة كبيرة لأكثر من 115 لاعباً ولاعبة يشاركون في ست مسابقات لأسلحة الفلوريه والايبيه والسابر للجنسين على مدار يومين من المنافسات.

وقامت الأندية والمؤسسات الرياضية ومراكز التدريب في الدولة بالتسجيل بهدف المشاركة، وتتنافس على ألقاب البطولة أندية بني ياس وشباب الأهلي والشارقة والوحدة ولاعبات مؤسسة المرأة بالشارقة، بالإضافة إلى لاعبي ولاعبات جامعة الإمارات ومراكز التدريب المتخصصة باللعبة في كل من دبي والعين ورأس الخيمة والمهارات الحديثة وأكاديمية ام كي اف ايه للمبارزة، التي تعد أول أكاديمية خاصة للمبارزة بدبي.