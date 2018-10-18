9 لاعبين دوليين يعودون إلى تدريبات الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن صفوف الفريق ستكتمل في التدريب الأساسي، الذي يؤديه اليوم، استعداداً لمواجهة فريق الظفرة، التي تقام بعد غد على استاد نادي بني ياس بالشامخة الجديدة، في الجولة السادسة لمنافسات دوري الخليج العربي.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «إن تسعة لاعبين دوليين يعودون إلى تدريبات (العنابي) بعد انتهاء معسكري المنتخبين الوطنيين الأول بإسبانيا، والأولمبي بدبي، اللذين أقيما، أخيراً، استعداداً لنهائيات كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدولة في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين، وتصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو 2020».

واللاعبون التسعة هم: حارس المرمى محمد حسن الشامسي، وقائد الفريق إسماعيل مطر، وقلبا الدفاع أحمد راشد وسالم سلطان، ولاعب ارتكاز الوسط سلطان الغافري من أعضاء المنتخب الوطني الأول، ومحمد النعيمي وأحمد العكبري وخالد الضنحاني من أعضاء المنتخب الوطني الأوليمبي.

وأضاف: «هناك تحفز كبير من لاعبي الفريق خلال التدريبات، وتفاؤل أكبر لتحقيق الفوز على الظفرة ومواصلة الانتصارات والسعي للعودة إلى القمة بعد الفوز خارج ملعبه على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة للدوري، ثم فوزه الكبير على دبا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة لبطولة كأس الخليج العربي».