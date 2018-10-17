كونتيروس: نحتاج جمهور الوصل في "الديربي"

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس أن جمهور "الإمبراطور" سيلعب دوراً كبيراً في دعم الفريق في مباراته أمام النصر بعد غد في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن اللاعبين يحتاجون حضور الجمهور بقوة، لمنحهم دفعة معنوية قوية في "الديربي".

وقال كونتيروس في مؤتمر صحافي إنه: "المباراة مهمة جداً بالنسبة للعودة إلى النتائج الإيجابية، أمام فريق صعب، ويجب العمل الجيد، لتحقيق الفوز، وأرى أن الحضور الجماهيري الكبير في استاد زعبيل، سيلعب دوراً مهماً في مساندة اللاعبين".

وأضاف: "قمنا بتجهيز اللاعبين، خصوصاً المصابين، ويعود فابيو ليما بعد انتهاء إيقافه، وسيكون هناك تنوع في وجود اللاعبين، وأتمنى أن نؤدي مباراة جيدة، ونعود إلى الانتصارات".

وأشار إلى ثقته في قدرات اللاعبين، وقال: "لدي ثقة كبيرة، إذ أننا قادرين على تحقيق الفوز، ولا يوجد أدنى شك أن فترة الاعداد كانت جيدة جداً، خصوصاً أننا بدأنا الموسم بشكل جيد، لعبنا 7 مباريات منذ 30 أغسطس حتى 30 سبتمبر، بالتأكيد النتائج لم تكن مرضية، ولكن سنعمل على تحسينها في المباريات المقبلة".