جوريتش : مباراة الإمارات لن تكون سهلة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس الكرواتي جوريتش إن مباراة فريقه أمام الإمارات مساء بعد غد الجمعة في الجولة السادسة على استاد بني ياس غاية في الأهمية ولن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم " لا يختلف أحد على أن مباراة الإمارات ستكون صعبة رغم أن المنافس خسر في الجولة الأخيرة من الدوري على ملعبه أمام الوحدة.



وأضاف "عندما نواجه الفرق الكبيرة فأنني لا أحتاج لأن أحفز لاعبي فريقي, ولكن عند مواجهة الفرق التي تتقارب معنا بالمستوى فهنا على المدرب أن يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق النقاط الثلاث.



وقال " تابعت العديد من المباريات لفريق الإمارات في الموسم الحالي وهم لديهم أكثر من طريقة لعب حيث تعتمد على نوع المنافس الذي يواجهونه.



وعما اذا كان فوز الإمارات بالأربعة في الجولة الماضية من بطولة كأس الخليج العربي يشكل قلقاً عليه قال " مباريات بطولة كأس الخليج العربي لا تعتبر مقياسا لبطولة دوري الخليج العربي فهما بطولتان مختلفتان حيث يطغي على بطولة الكأس مشاركة اللاعبين الشباب والإحتياطيين لأغلب الفرق لأن البطولة لا تشهد مشاركة اللاعبين الدوليين.



وعن قوة دكة البدلاء في بني ياس أشار المدرب إلى أن ثبات المستوى على المدى البعيد يحتاج الى دكة بدلاء قوية ولاعبين لا يقلون مستوى عن اللاعبين الأساسيين, وهذا ما يميز الفرق الكبيرة هنا في الدوري ، وبالرغم من تواجد اللاعبين الأساسيين مع المنتخب الوطني إلا أن الفريق مازال يؤدي بشكل جيد ويحقق الفوز وذلك بسبب قوة دكة البدلاء التي يمتلكونها ، وبشكل عام في كرة القدم وليس بالتحديد في ناد معين فإن اللاعبين الاحتياطيين تقل جودتهم بفارق بسيط عن اللاعبين الأساسيين.



ونوه جوريتش بأن الفريق سيفتقد إلى خدمات أحمد دادا بسبب الإصابة وهناك شكوك تحول جاهزية فواز عوانة ومشاركته في المباراة.