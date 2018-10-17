كاميلي: مباراتنا مع شباب الاهلي على مستوى عالي من الأهمية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب دبا الفجيرة البرازيلي باولو كاميلي مباراته امام شباب الاهلي والتي ستقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي انها على مستوى عالي من الأهمية خصوصا وانها تاتي امام فريق كبير ويدربه مدرب جديد وهو البرازيلي رودولفو وهو مايعزز ظروف الفريق المنافس، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم: ثقتي عالية بلاعبي فريقي بان نقدم مباراة جيدة وان نخرج بنتيجة الفوز.



وعن موقف الفريق بعد ان تعرض لخسارات عديدة قال كاميلي: عانينا من عدة صعوبات ومشاكل بداية الموسم، والإصابات وكان هنالك تغيير للاعب مهاجم وإصابة المغربي يحيى جبران والعائد للتو من الإصابة ونعمل على ترتيب الفريق من خلال مباريات الدوري، لقد كانت بداية صعبة والجدول وضعنا في مباريات صعبة امام فرق الصدارة، باستثناء الامارات والظفرة،

شباب الاهلي فريق قوي ولديهم لاعبين مميزين سواء كانوا اجانب او مواطنين ولكن ثقتي عالية بالفريق على تقديم مباراة جيدة تقود للفوز، وتابع: استفدنا وعن الغيابات قال: سيغيب عنا ياسر الجنيبي وحميد الماس واللاعبان اقتربا من التعافي للمباريات القادمة، وأكمل: واجهنا عدة مشاكل ومنها التحاق ياسين البخيت مع منتخب بلاده وهي من الحالات التي تقلق الجهاز الفني، وقد خاض للتو مباراة امام كرواتيا ولم يلتحق بعد وننتظر لنرى جاهزيته قبل المباراة.