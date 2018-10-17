هاسيك: ثقتي عالية بتقديم الفجيرة لمباراة ممتازة امام اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك مباراة فريقه امام اتحاد كلباء ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي بالصعبة لكونها تأتي امام فريق جيد ويملك لاعبين جيدين، مؤكدا انه على ثقة ان لاعبي الفجيرة سيقدمون مباراة ممتازة، وقال هاسيك في المؤتمر الصحفي عصر اليوم مباراتنا مع اتحاد كلباء صعبة ومنذ التعادل الإيجابي مع العين في الجولة الماضية بدئنا الإعداد لها، وانا واثق من ان اللاعبين سيقدمون مباراة ممتازة، بحيث يشاهد الجميع الوجه الحقيقي لنادي الفجيرة.

موضحااتحاد كلباء فريق جيد في الموسم الحالي وعمل استقطابات ممتازة مثل المجري جوجاك ويملك لاعبين مواطنين جيدين لكني على ثقة عالية ان لاعبي الفجيرة سيقدمون مباراة ممتازة، رافضا وصفها انها مباراة من ستة نقاط، بل مباراة مثل غيرها من المباريات، منوها الى ان كل نقطة في البطولة تعد ثمينة سواء كانت امام العين او عجمان او كلباء، وبخصوص افضلية الفجيرة على كلباء في المواجهات المباشرة السابقة خلال المواسم الماضية، قال هاسيك: التأريخ مضى ونحن نفكر حاليا في مباراتنا معهم التي ستقام في الجولة المقبلة، علينا ان ننسى التاريخ و ان نلعب بالجدية المعروفة عنا.



وعن مباراته السابقة امام الامارات في كاس الخليج العربي وخسارته باربعة اهداف لهدفين قال هاسيك: لم تكن نتيجة ثقيلة حيث كنا قريبين من التعادل 3-3 حتى الدقيقة الاخيرة من المباراة ونحن اصلا خططنا لهذه المباراة بحيث تكون استعدادا لمباراتنا امام اتحاد كلباء، لذلك منحنا الفرصة للاعبين البدلاء ان يخوضوا فرصتهم في المباراة.



وتابع نادي الامارات يملك من الموسم الماضي فريق رديف على العكس من فريقنا القادم من الدرجة الاولى لذلك ظهروا بشكل مغاير.

وعن الغيابات المُحتملة في المباراة امام اتحاد كلباء قال هاسيك: اتمنى ان يكون الجميع جاهز فنيا وبدنيا باستثناء اللاعب ابراهيم سرحان العائد للتو من الإصابة،