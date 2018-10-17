يوفانوفيتش: حاولنا تأجيل مباراة الوصل 24 ساعة ولم نتلقى إجابة

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

أكد مدرب النصر، الصربي ايفان يوفانوفيتش، أن مباراة الوصل في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي يوم الجمعة المقبل هامة وديربي مثير للفريقين ودائماً ما تكون مباريات قوية بين الفريقين في أي بطولة يتقابلان فيها، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري حاول تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط من أجل إعطاء الراحة الكافية للاعبي المنتخب الوطني خليفة مبارك ومحمود خميس، مثلما حدث مع مباريات أخرى تم تأجيلها، ولكن لم يتلقى النادي رد على الطلب منذ أسبوعين.

وقال إيفان يوفانوفيتش، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي النصر استعداداً لمباراة الوصل: "نحتاج إلى الفوز ولا نلعب على نقطة التعادل في أي مباراة نخوضها في البطولة، فقط نبحث عن الفوز، أخر تجمعين للمنتخب عانى الفريق بسبب عودة اللاعبين الدوليين إلى مقر الفندق مباشرة قبل مباراة الفريق ولم يتدربوا معناً وهو ما شكل عائق وشاهدنا ذلك في مباراة الشارقة خاصة مع اللاعب خليفة مبارك، الذي لم ندفع به من البداية".

وأضاف المدرب: "يستمر غياب أحمد شامبيه، خالد جلال، وراشد عمر، عن النصر في المباراة القادمة وننتظر الحالة البدنية للاعبي المنتخب الوطني والأولمبي لتحديد إمكانية مشاركتهم في المباراة، ولكن بشكل عام تبقى مباراة الوصل ديربي ولها طابع خاص ولكنها في النهاية ثلاثة نقاط مثل أي مباراة نخوضها في البطولة، وبالتأكيد سيساعد الفوز في استمرار العروض والنتائج الإيجابية في أخر مباراتين".