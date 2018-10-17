تقديم موعد مباراة الوصل وشباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

وافقت لجنة دوري المحترفين على طلب نادي الوصل بتقديم مباراتهم أمام شباب الأهلي، المقررة ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي بكرة القدم، لتقام 24 الجاري بدلاً من 25 من الشهر نفسه. ويأتي تقديم موعد المباراة بسبب ارتباط الوصل بخوض مباراته أمام الأهلي المصري في القاهرة في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية الأبطال في 28 الجاري، إذ ستتوجه بعثة الأصفر إلى القاهرة 26 أكتوبر.

يذكر أن الوصل يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط، بينما يمتلك شباب الأهلي ست نقاط في المركز الثامن، ويعاني الفريقان تذبذب نتائجهما هذا الموسم.