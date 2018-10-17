المنتخب يختتم معسكر إسبانيا بالخسارة من فنزويلا

المصدر: منصور السندي - دبي

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، مباراته الودية أمام فنزويلا 2-0، في ختام معسكر برشلونة بإسبانيا، والتي أقيمت على ملعب كومبانيس الأولمبي. وأهدر لاعب المنتخب عمر عبدالرحمن ركلة جزاء لمصلحة المنتخب (40).

وأنهى فنزويلا الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله اللاعب لويس دي بينو في الدقيقة الأولى لبداية المباراة، وأضاف في الشوط الثاني أندريه بونسيه هدف التقدم الثاني (46).

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت: الحارس علي خصيف وإسماعيل أحمد وسالم سلطان ومحمد برغش ومحمود خميس وعلي سالمين وعامر عبدالرحمن وماجد حسن وعمر عبدالرحمن وإسماعيل الحمادي وإسماعيل مطر. وفي الشوط الثاني، دفع المدرب باللاعبين: خميس إسماعيل وأحمد ربيع بديلين لماجد حسن وإسماعيل مطر. وافتقد المنتخب خدمات علي مبخوت وأحمد خليل بعدما قرر الجهاز الفني، بقيادة المدرب زاكيروني، عودتهما إلى الدولة للخضوع للعلاج بعد تعرضهما للإصابة.