خالد جلال ينتظر الموافقة الطبية للعودة إلى الملعب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ينتظر لاعب النصر خالد جلال، الموافقة الطبية لكي ينتظم في التدريبات الجماعية للعميد تمهيداً للمشاركة في مباريات الدوري، وبدأ اللاعب بالفعل في التدريبات البدنية، ولكن مدير فريق النصر هاشم عبيد، أكد لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني لن يغامر بالدفع باللاعب، إلا بعد التأكد من إكمال مرحلة العلاج بالكامل، كون الإصابة التي لحقت به هي الأولى من نوعها له، لذلك ينتظر الجهاز الفني الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لوجود اللاعب في المباريات.

وكان اللاعب خالد جلال قد غاب عن مباريات النصر منذ منتصف الموسم الماضي وحتى الآن.

ويستعد النصر لخوض مباراة مهمة الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، إذ سيلتقي مع الوصل في «ديربي» ينتظره عشاق الفريقين، ويأمل العميد تحقيق نتيجة إيجابية والمضي قدماً نحو المراكز المتقدمة في جدول ترتيب فرق الدوري، خصوصاً بعد أن حقق في الجولة الماضية الفوز الوحيد له في الدوري هذا الموسم على حساب دبا بهدف دون رد.