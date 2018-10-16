العنبري: لا يمكن للشارقة الاعتماد على 11 لاعب فقط

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الشارقة عبد العزيز العنبري أنه من الصعب على الشارقة الاعتماد على 11 لاعب فقط طوال الموسم، مشددا على أهمية إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين بالفريق للدخول في أجواء المباريات، معتبرا أن اي خسار للفريق في كأس الخليج العربي ستؤثر سلبا على الجهاز الفني واللاعبين خلال مسيرة الفريق في دوري الخليج العربي، مشيرا الى أن الفريق حصل على فرص عدة لكنه لم يحسن استغلالها خلال مباراته أمام الجزيرة التي أقيمت اليوم الإثنين وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة " لابد من الصبر على اللاعبين الشباب في صفوف الفريق حتى نتمكن من تكوين صف ثاني من اللاعبين ليكونوا جاهزين خلال المواسم القادمة اسوة ببقية الأندية التي تنافس حاليا على جميع البطولات".

ويتذيل الشارقة ترتيب فرق المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي بدون اي رصيد بعدما تعرض للخسارة الثالثة على التوالي.