استلام ملاعب كأس آسيا 25 ديسمبر

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

قال مصدر باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ16 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس يناير إلى الأول من فبراير المقبلين لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة ستتسلم الملاعب التي ستقام عليها منافسات البطولة يوم 25 ديسمبر المقبل بصفة نهائية، استعداداً لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها قبل انطلاق البطولة.

وتقام مباريات بطولة الأمم الآسيوية بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة على ثمانية ملاعب بأبوظبي ودبي والشارقة، وهي استاد مدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، واستاد آل نهيان بنادي الوحدة، بالعاصمة أبوظبي، إضافة إلى استاد هزاع بن زايد، واستاد خليفة بن زايد، بمدينة العين، واستاد مكتوم بن راشد واستاد آل مكتوم بنادي النصر، والملعبان بدبي، واستاد نادي الشارقة بالشارقة.

كما تتسلم اللجنة أيضاً في اليوم نفسه الملاعب التي تم تخصيصها لتدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة في مختلف مدن الدولة.