كرونوسلاف: حظوظ بني ياس في التأهل والمنافسة «أفضل»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب فريق بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف، أن فريقه حقق فوزاً مهماً، مهّد للتقدم في بطولة كأس الخليج العربي، بعد الفوز على اتحاد كلباء 2-1، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي، موضحاً أن فرصة فريقه أصبحت أفضل.

وقال كرونوسلاف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أهنئ لاعبي بني ياس لتحقيقهم الفوز، وأهنئ أيضاً اتحاد كلباء للأداء الذي قدموه خلال المباراة القوية التي لعبها الفريقان». وتابع: «نملك سبع نقاط، وحظوظنا أصبحت أفضل في التأهل والمنافسة في هذه البطولة، ونحن نستحق ذلك، لأننا قدمنا ثلاث مباريات جيدة تستحق أن يتأهل الفريق بسببها، وفي هذه المباراة أشركنا لاعبين صغاراً، تمكنوا من أن يقدموا عطاء جيداً، خصوصاً أن البعض منهم لم يلعب مباريات رسمية منذ فترة طويلة، وأنا سعيد بهذا الفوز الذي أعطانا روحاً إيجابية جديدة، وسيمهد لجو صحي في الاستعداد للمباراة المقبلة في دوري الخليج العربي». في المقابل، أكد مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، أن فريقه قدم مباراة جيدة، وقال: «أنهينا هذه المباراة، وسنبدأ من الآن الاستعداد لمباراتنا المقبلة أمام الفجيرة في دوري الخليج العربي». وقال «لقد صنعنا هجمات عديدة، لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف، وهو ما حدث في مباراتنا أمام دبا الفجيرة السابقة، لذلك علينا أن نطور هذا الجانب، حيث من المهم جداً أن نسجل الأهداف، ونحتاج إلى الوقت، لأن اللاعب يحتاج إلى ثقة عالية من أجل تحقيق ذلك». وأضاف «كل مدرب في العالم لا يحب أن يخسر، ولست قلقاً للخسارات الماضية، خصوصاً أننا قدمنا أداءً جيداً، وسنعمل على تصحيح الأخطاء لكي لا تتكرر في الدوري، وأنا على ثقة بأن هذه الأخطاء ستتلاشى، وبطولة الدوري مختلفة في كل شيء، ولذلك سيكون التحضير مختلفاً عن هذه المباراة». وبخصوص اللاعب البرازيلي راموس، قال إنه «عاد إلى التدريب، ومن الممكن أن يكون موجوداً في التشكيلة، وهو ما سيتضح خلال الأيام الأربعة المقبلة».