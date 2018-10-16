منتخب الشباب يدشّن تدريباته في جاكرتا استعداداً لكأس آسيا

المصدر: منصور السندي ــ دبي

دشّن منتخبنا الوطني للشباب (تحت 19 سنة) أولى حصصه التدريبية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي تستضيف منافسات نهائيات كأس آسيا للشباب خلال الفترة من 18 وإلى الرابع من نوفمبر المقبل، حيث حرص الجهاز الفني، من خلال التدريبات التي كانت على فترتين صباحية ومسائية، على جرعات من تمارين اللياقة البدنية، للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، وتقديم الأفضل خلال مباريات البطولة.

وتابع الطاقم الطبي، بقيادة الدكتور عبدالله بارون، برنامج التأهيل للاعب أحمد فوزي، الذي كان يتدرب منفرداً خلال الأيام الماضية، وبدأ في التعافي تدريجياً بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية الأولى أمام المنتخب الماليزي. من جهة أخرى، نظّمت إدارة المنتخب الوطني في مقر الإقامة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا محاضرة حول الإعداد والتهيئة النفسية للاعبين، قبل خوض غمار المحفل الآسيوي، قدمها الدكتور إبراهيم الصيني، خبير تطوير القدرات وصناعة اللاعب المحترف.