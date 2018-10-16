أروابارينا: أهمية كأس الخليج العربي تزداد في نصف النهائي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أبدى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا رضاه عن المستوى الذي ظهر به شباب الأهلي أمام عجمان، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، وتحقيق الفريق الفوز 2-1، مشيراً إلى أن التركيز على هذه البطولة من جانب الأندية، يبدأ بعد الوصول إلى نصف النهائي، وتكون هناك فرصة للتتويج ببطولة.

وقال أروابارينا الذي شاهد اللقاء من المدرجات، بعدما غاب عن بدايته بسبب قيادته تدريب اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة في ند الشبا، إنه سعيد بالمردود الذي ظهر به اللاعبون، والنتيجة التي تحققت، مؤكداً أنه رغم عدم مشاركة اللاعبين الأجانب، وعدد من اللاعبين الأساسيين، إلا أن الفريق قدم مباراة جيدة، والفضل يعود إلى مدرب شباب الأهلي تحت 21 سنة، محمد جلبوت.

وأوضح، في تصريحات صحافية، أن «المباراة شهدت مشاركة بعض الأسماء التي كانت تحتاج إلى دخول أجواء المباريات، مثل محمد سبيل وأحمد العطاس وعبدالله النقبي ومانع محمد، واللاعبون الشباب حصلوا على فرصة جيدة، في مباراة مهمة، وكان أمراً ممتازاً أن تكتمل الأهداف بتحقيق الفوز، ولكن في المقام الأول يجب تهنئة مدرب فريق تحت 21 سنة على هذا الأداء ونتيجة الفوز، لأنه هو الذي قاد الفريق».

وعن إمكانية الاستعانة باللاعب خلفان النوبي الذي أحرز هدفي شباب الأهلي في مرمى عجمان، قال: «هو لاعب شاب، ولكن سيكون تحت أنظار الجهاز الفني وسيتم متابعته، لا شك أن اللعب للفريق الأول مختلف عن فريق تحت 21 سنة، ومشاركته في كأس الخليج العربي، وظهوره بهذا المستوى أمر يعطي الجهاز الفني خيارات جيدة، وبالتأكيد كلما حصل على فرص أكبر للمشاركة سيتطور بشكل أفضل».

أما بالنسبة إلى التحضيرات لمباراة دبا الفجيرة في دوري الخليج العربي الجمعة المقبلة، قال: «واصلنا التدريبات مباشرة أمس، مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، بينما حصل اللاعبون الذين شاركوا على راحة، وفترة استشفاء، إذ أن المباراة شهدت إصابة سعيد أحمد، وسندخل في معسكر مغلق استعداداً للمباراة المقبلة».

عن أهدافه من مباريات كأس الخليج العربي، وهل يضعها ضمن خياراته بعد ارتفاع رصيد شباب الأهلي إلى ست نقاط واقترابه من التأهل إلى ربع النهائي، قال: «هذا النوع من البطولات قد لا يمنحها البعض الأهمية في دور المجموعات، ولكن مع الوصول إلى مراحل متقدمة ترتفع أهميتها خصوصاً مع التأهل إلى نصف النهائي، ونحن لا شك نهتم بجميع المباريات والبطولات».

أما بالنسبة إلى إصابة أحمد خليل مع المنتخب الوطني، وعودته إلى شباب الأهلي، قال: «خليل سيخضع إلى الفحص الطبي، ويحتاج إلى 4 أو 5 أيام حتى يتعافى من الإصابة التي تعرض لها، وبصفة عامة سنرى نتيجة الفحص الطبي وحجم الإصابة وإذا كان سيغيب فترة أكبر من ذلك، وعندما يؤكد الجهاز الطبي تعافيه من الإصابة وقدرته على المشاركة سنستعين بخدماته مع الفريق».

وفيما إذا كان وجود لاعبين مع الأرجنتين، هما إيمليانو فيكيو وماورو دياز، يعد أمراً إيجابياً بالنسبة له، قال: «الأمر الجيد بالنسبة لي أن يضم الفريق لاعبين جيدين، يحققون أهداف الفريق، وبالنسبة إلى جنسية اللاعبين ليست مهمة، إذ أنني أتمنى أن يكون جميع اللاعبين بمستوى جيد، سواء من الأرجنتين أو البرازيل أو المواطنين، أو أي جنسية أخرى».

الرمادي: فرصة عجمان في التأهّل كبيرة

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن شباب الأهلي كان الأكثر اصراراً على تحقيق الفوز في مباراة الفريقين، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن حظوظ «البرتقالي» كبيرة في التأهل إلى ربع النهائي.

وأشاد الرمادي، في مؤتمر صحافي، باللاعب حسن زهران رغم ارتكابه خطأً أسهم في احراز شباب الأهلي الهدف الأول، موضحاً أن زهران لم يستعد للمباراة بالشكل المطلوب، لكنه يظل لاعباً جيداً، بينما أشار إلى أن النيجيري ستانلي لم يحالفه التوفيق في بعض الكرات، ووقف القائم أمامه عائقاً لإحراز هدف التعادل.

جلبوت: أتمنى استمرار اللاعبين الشباب في الكأس

أبدى مدرب فريق شباب الأهلي تحت 21 سنة، محمد جلبوت، سعادته بمردود اللاعبين، وتحقيق الفريق الفوز على عجمان، مؤكداً أنه يتمنى أن يحصل اللاعبون على الفرصة كاملة في جميع مباريات كأس الخليج العربي. وأوضح في مؤتمر صحافي أن هؤلاء اللاعبين هم مستقبل الفريق في السنوات المقبلة، ومشاركتهم في بطولة رسمية حالياً يعد فرصة جيدة حتى يكتسبوا الخبرات اللازمة، ويكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق الأول في أي وقت.