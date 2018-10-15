العين يقترب من التأهل للدور الثاني في كأس الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال – العين

اقترب فريق العين من التأهل للدور الثاني لكأس الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه الثمين اليوم على الظفرة بهدف دون مقابل ضمن الجولة الرابعة في اللقاء الذي أقيم على استاد طحنون بن محمد بـ"القطارة".

ويدين الفريق بالفضل للاعبه البرازيلي كايو لوكاس الذي واصل تألقه مع "الزعيم" في الموسم الحالي وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 ورفع عدد أهدافه إلى 8 في كل المسابقات.

ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف النصر بفارق وبات يحتاج للفوز فقط في الجولة القادمة أمام مستضيفه فريق الفجيرة ليعلن تأهله الرسمي.