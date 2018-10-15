الإمارات والفجيرة يبحثان عن الفوز الأول في كأس الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف فريق الإمارات، عند الساعة 7:45 مساءً، الفجيرة في ختام الجولة الرابعة من بطولة كأس الخليج العربي في استاد الإمارات برأس الخيمة، في مباراة يبحث من خلالها الفريقان عن تحقيق أول فوز في البطولة، بعدما استقر كلاهما عند نقطة واحدة فقط.

ونجح الإمارات في الحصول على نقطة التعادل من فريق الجزيرة في الجولة الثانية من البطولة، بينما تعرض للخسارة أمام النصر والظفرة، ويعتمد الفريق على اشراك اللاعبين البدلاء وغير الجاهزين بدنياً وفنياً من أجل خوض مباريات الدوري، وهي فرصة مثالية لتجهيز اللاعبين الأجانب، خصوصاً الفرنسي شيخ دياباتي، غير الجاهز بدنياً، والأسترالي ابيني العائد من الإصابة.

ولا ينظر فريقا الإمارات والفجيرة إلى المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج العربي، ويعتمدان على تجهيز اللاعبين من خلال هذه البطولة، وهو ما يجعل مباراة اليوم غير مستقرة أيضاً في التشكيل لفريق الإمارات، خصوصاً مع عودة اللاعبين الأجانب الأربعة، وقد ظهروا بشكل غير جيد في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الوحدة في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وشدد مدرب الإمارات، التونسي جلال قادري، على أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث في لقاء الفجيرة، رغم ظروف ضغط المباريات التي تواجه الفريق، وحالات الإجهاد الموجودة لدى بعض اللاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي، مؤكداً عودة اللاعب عبدالله موسى للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، بعد الإصابة، في حين لم يتم تحديد الموقف النهائي للمدافع سبيل غازي إثر الإصابة التي تعرض لها.

وقال في تصريحات صحافية إنه لن يجازف بمشاركة اللاعبين الأجانب في الظروف التي واجهتهم في السابق وتسببت في عدم مشاركتهم، خصوصاً الأسترالي إبيني بيرني، والإيفواري بكاري كونيه، والفرنسي شيخ دياباتي.

وأكد جلال قادري أن التركيز في المرحلة المقبلة بشكل أساسي على الدوري، لأنه يمثل الهدف المهم للفريق في الموسم الحالي.