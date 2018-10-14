ذهبية للحوسني تضع الإمارات في صدارة كأس زايد للبلياردو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز لاعب منتخب الإمارات للبلياردو، محمد الحوسني، بالميدالية الذهبية للكرات التسع في بطولة كأس زايد العربية للبلياردو والسنوكر، وذلك بعد فوزه على اللاعب السعودي، محمد بن عباد، 10-5 في المباراة النهائية، التي أقيمت، أمس، في فندق كونكورد الفجيرة، وتعد ذهبية الحوسني هي الأولى في البلياردو، والسادسة في رصيد ميداليات الإمارات، الذي أصبح ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزيتين، في المركز الأول لترتيب المنتخبات.

وتأهل الحوسني للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي على العراقي 9-6، بينما تأهل السعودي بن عباد بعد فوزه على الإماراتي، صلاح الريماوي، 9-7، وشهدت المباراة تبادلاً بأشواط الفوز ولمحات فنية في مختلف مراحل المباراة، للتقارب الفني في مستوى اللاعبين.

وتأهل لاعب المنتخب الوطني، محمد شهاب، لنهائي مسابقة فردي الرجال للسنوكر، التي أقيمت مساء أمس، وذلك بمواجهة لاعب منتخب العراق علي جليل.

ونجح محمد شهاب في التأهل للنهائي بعد فوزه، أمس، على المصري محمد هريدي 5-3، بينما فاز في الأدوار الأولى على البحريني حبيب صباح 4-1، وعلى المصري محمد شوقي 5-3، بعد أن قدم أداء مميزاً في جميع المباريات.