علاء الدين زهير: ثلاثية هندوراس دفعة معنوية كبيرة للأبيض

أكد لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم، علاء الدين زهير، أن الفوز على هندوراس 3-1، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما الجمعة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ويعزز ثقتهم بأنفسهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال علاء الدين زهير إن جميع اللاعبين قاتلوا داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز، رغم صعوبة المواجهة أمام منتخب قوي مثل هندوراس، مشيراً إلى أن الانتصار بثلاثة أهداف يمنح «الأبيض» دفعة إيجابية، إلى جانب إمكانية انعكاسه على تصنيف المنتخب في الترتيب العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف أن خوض مثل هذه المباريات الودية يسهم في زيادة حالة التفاهم والانسجام بين اللاعبين، ويمنح الجهاز الفني فرصة للعمل على تطوير الأداء الجماعي.

وأشار زهير إلى أن مدرب المنتخب، الكرواتي زلاتكو داليتش، يستفيد من هذه التجارب الودية في معالجة بعض الأخطاء الدفاعية، وتعزيز جاهزية الفريق للمباريات المقبلة.