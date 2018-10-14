جلبوت يجهّز شباب الأهلي للمدرب أروابارينا

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يقود مدرب فريق شباب الأهلي تحت 21 سنة، محمد جلبوت، الفريق الأول، اليوم، في مباراة عجمان الساعة 7:45 على استاد شباب الأهلي في العوير، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، إذ سيتولى جلبوت قيادة شباب الأهلي مؤقتاً، وتجهيز الفريق قبل أن يتسلّم المدرب الجديد، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المهمة بداية من مباراة دبا الفجيرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الجمعة المقبل.

وتعدّ المباراة فرصة جيدة لأروابارينا لمشاهدة اللاعبين على أرض الواقع، بعيداً عن جلوسه على مقاعد البدلاء، وإدارة المباراة، بينما لن يجد جلبوت صعوبة في قيادة الفريق، خصوصاً مع قرار اتحاد الكرة بإجبار الأندية على إشراك ثلاثة لاعبين شباب، ما يسهل من مهمة مدرب فريق تحت 21 سنة في اختيار اللاعبين المناسبين، والتعامل معهم بالصورة المطلوبة.

ويأمل شباب الأهلي مواصلة انتصاراته، بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين بالفوز على كلباء في الدوري، والوصل في كأس الخليج العربي، حيث تعد هذه الثالثة للفريق في المسابقة، بعدما خسر أمام الوحدة في الجولة الأولى، بينما حصل على راحة في الثانية.

في المقابل، يخوض عجمان المباراة بهدف العودة إلى الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، حيث يرغب في الاقتراب من ضمان التأهل إلى ربع النهائي.

من جهته، توجه محمد جلبوت بالشكر إلى إدارة شباب الأهلي على منحه الثقة بقيادة الفريق الأول، مؤكداً أن الهدف الأساسي من مواجهة عجمان، هو تحقيق فوزه الثالث على التوالي.

وقال في مؤتمر صحافي إنه سيتعاون مع المدرب الجديد، أروابارينا، للوصول إلى أفضل أداء وتحقيق الفوز، بينما قال إن التوفيق لم يحالف المدرب السابق.

وأشار إلى أن جمهور شباب الأهلي يترقب تحسن نتائج، وندرك ذلك، لذلك سنعمل بكل جد لتحقيق تطلعاته.

في جانب آخر، قال مدرب عجمان، المصري، أيمن الرمادي، في مؤتمر صحافي، إنه سيدفع بالتشكيلة الأساسية، وأوضح: لعبنا في مباراة الوحدة بـ11 لاعباً غير أساسيين في الدوري، بهدف تجهيز أكبر عدد من اللاعبين لخدمة الفريق في أي وقت، ورغم الخسارة إلا أن المجموعة التي شاركت أبلت بلاء حسناً.

وأضاف: في مباراة شباب الأهلي سنعيد المجموعة الأساسية مرة أخرى لأكثر من هدف، الأول هو محاولة الحفاظ على المركز الثاني، وثانياً من أجل الاستعداد للاستحقاق المقبل أمام الشارقة في الدوري.

وعن تغيير الجهاز الفني في شباب الأهلي، قال: هذا شأن داخلي يخص شباب الأهلي، وما يعنينا هو فريقنا، وتجهيزه على النحو الذي يمكنه من تقديم مباراة جيدة.