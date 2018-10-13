فوز دبا الحصن على خورفكان في كأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

حقق دبا الحصن انتصاره الثاني في الموسم الحالي وذلك بعد ان تمكن من الفوز على خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، رفع من خلاله رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة الاولى.

افتتح دبا الحصن تسجيل الاهداف في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب عادل المحرزي بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، هزت الشباك بقوة، وواصل دبا الحصن هجماته ونجح في الدقيقة 19من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي فينيكيوس بعد مجهود فردي رائع، عندما تصدى لكرة مستلمة، بشكل فني مميز، اسكنها على صدره، وسددها على الطاير داخل المرمى.

وقلص خورفكان النتيجة في الدقيقة الاولى من الوقت الضائع للشوط الاول، مسجلا هدفه الوحيد من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، للاعب عبد القادر قمبر (45+1)

ولم تنجح محاولات الفريقين في الشوط الثاني من تسجيل الاهداف لتنتهي المباراة بفوز دبا الحصن.