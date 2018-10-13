المهيري: الإنجاز قوة دفع كبيرة لرياضة أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

وصف مدير البعثة ذيبان المهيري، الإنجاز بالمستحق، خصوصاً أن العرياني وخميس بطلان أولمبيان لهما خبراتهما في هذا المجال، وقال في تصريحات صحافية إن «الإنجاز الذي تحقق يمثل قوة دفع كبيرة لرياضة أصحاب الهمم، من أجل السير على درب النجاحات، وخصوصاً أنها تواجه تحدياً مهماً يتمثل في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، والتي يسعى خلالها المنتخب لتعزيز إنجازه التاريخي السابق الذي حققه في «ريو 2016».

وتطرق المهيري إلى أهمية عنصر الشباب في المنتخب، وقال إن مشاركة الوجوه الشابة في هذا الحدث القاري المهم كانت ناجحة، ووجود عدد من الشباب في «آسياد جاكرتا» يأتي ضمن خطة الاتحاد مع الأندية لإفراز مواهب صاعدة من أجل الوجود مع المنتخب في دورتي 2024، 2028، خصوصاً أن الدورة القارية كانت فرصة ذهبية للاعبين الشباب لاكتساب الخبرات الميدانية التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في المستقبل القريب.

وشدد ذيبان على أهمية مواصلة مسيرة النجاحات ضمن خطة الاتحاد لتقديم اللاعبين إلى الواجهة، من أجل الوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل القارية والدولية.

مشاركة الوجوه الشابة في الحدث القاري المهم كانت ناجحة.