المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رئيس

أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن مكتبه مفتوح، ويوجد فيه يومياً، وأنه أعطى تعليمات بعدم منع أي شخص من مقابلته، سواء من الجمهور أو العاملين أو الإعلاميين.

شكوى

اشتكى لاعبون من «الكيل بمكيالين» في تعامل ناديهم معهم، إذ يحصل لاعبون في الفريق على تفرغ من أعمالهم الحكومية، فيما يجبر آخرون على الدوام بشكل يومي من دون تدخل إدارة النادي التي تجاهلت مطالبهم.

قصات

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم معاقبة لاعبَي فريق حتا للناشئين تحت 16 سنة، يوسف سعيد وتركي محمد، بتوجيه إنذار لكليهما وتغريم كل منهما 1500 درهم، بسبب قصة شعر كل منهما، تنفيذاً للائحة المتبعة في هذا الخصوص.

انتخابات

يخطط مسؤول بارز يسعى لتلميع صورته وإبراز قدراته الإدارية، لترشيح نفسه من أجل رئاسة الاتحاد المعني في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الرئيس الحالي ألمح لمقربين منه بعدم رغبته في خوض الانتخابات.

صحافة

هاجم إداري أحد الصحافيين، مدعياً أنهم يتسببون في «تخريب النادي»، على حد وصفه، وأشار إلى أنه يحترم وسائل الإعلام ومنها الصحافة، لكنه قال إن ما يحدث في الوقت الحالي يفوق الوصف.

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