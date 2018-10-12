منتخب الأولمبياد الخاص يشارك في فعاليات أجيال المستقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انضم منتخب الأولمبياد الخاص إلى الضيوف وكبار الشخصيات والطلاب للمشاركة في سلسلة من الأنشطة الترفيهية والألعاب الجماعية الحافلة بالمتعة والتسلية ضمن فعاليات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، ضمن الاستعدادات التي تشهدها الدولة لتنظيم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الألعاب التضامنية، ومنها لعبة «حقل الألغام» حيث يتوجب على المشتركين تعصيب أعينهم، والمرور في الطريق الذي يتضمن مجموعة من العقبات، حيث يقوم الزملاء في الفريق بتقديم الإرشادات لزميلهم.

وكان كلٌّ من لاعب كرة السلة علي أبوبكر فدعق (29 سنة)، ولاعب الكرة الطائرة عبدالناصر الجابري (33 سنة)، والعداء خالد الهاجري (33 سنة)، ولاعب كرة السلة أحمد عيدروس الجيلاني (30 سنة)، من المشاركين في هذه الألعاب التضامنية خلال الحدث.