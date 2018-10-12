مبخوت وخليل لم يشاركا أمام هندوراس بسبب العلاج

المصدر: منصور السندي - دبي

ذكر اتحاد الكرة على حسابه في «تويتر» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم قرر عدم إشراك مهاجمَي المنتخب، علي مبخوت وأحمد خليل، في مباراة المنتخب الودية الدولية التي أقيمت، أمس، أمام هندوراس على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك لخضوعهما لبرنامج علاجي تحت إشراف الكادر الطبي للمنتخب. ويعد مبخوت وأحمد خليل من العناصر الأساسية التي يعول عليها المدرب زاكيروني في المنتخب، خلال نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل. ويعد مبخوت وأحمد خليل من العناصر الأساسية التي يعول عليها المدرب زاكيروني في المنتخب، خلال نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل.