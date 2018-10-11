دبا الفجيرة يحقق الفوز الأول في الكأس على حساب كلباء

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

احتفل فريق دبا الفجيرة، أمس، بأول فوز له في منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الفوز على ضيفه اتحاد كلباء بهدف لصفر في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة، وجرت على استاد الفجيرة الدولي، محققاً بذلك أول فوز له في هذه البطولة، والثاني له في الموسم الحالي، وبهذه النتيجة أصبح رصيد دبا الفجيرة ثلاث نقاط مقابل نقطة لكلباء.

وظهر محترف اتحاد كلباء سيو جيوفاني بمستوى فني أقل من المتوقع، بينما قدم لاعبو دبا الفجيرة، ومعظمهم بدلاء، مستوى فنياً ثابتاً، وغاب عن النواخذة محترفاه الأردني ياسين البخيت والفرنسي مسعود جمعة.

وافتتح دبا الفجيرة تسجيل الأهداف في الدقيقة 20 عن طريق المغربي يحيى جبران من ضربة جزاء احتسبت للنواخذة بعد إعثار تسبب فيه اللاعب راشد غلوم للمغربي إدريس فتوحي، الذي كان في حالة انفراد، ونجح جبران في تسديدها على يمين الحارس محمد حسين فرج.

بعد ذلك حاول اتحاد كلباء إدراك التعادل، إلا أن دفاعات النواخذة كانت حاضرة، خصوصاً لمحاولات لاعب الأولمبي شاهين سرور، وفي الدقيقة 36 فرط فيها جيوفاني، بفضل تصدي حارس دبا عبدالله حسن.

وفي الشوط الثاني أضاع جيوفاني هدفاً سهلا على الرغم من انفراده بالمرمى بمواجهة حارس دبا الفجيرة، بينما سدد المغربي إدريس فتوحي كرة من ركلة ثابتة في الدقيقة 48 تألق في إبعادها الحارس محمد حسين، وحاول الفريقان تغيير النتيجة بعد ذلك، إلا أن المباراة انتهت بالهدف الوحيد لها.