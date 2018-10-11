النقبي: مشاعري مختلطة بعد فوز شباب الأهلي على الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، سعادته بفوز فريقه على الوصل بهدفين دون رد، أول من أمس، لافتاً إلى أنه كانت مشاعره مختلطة بعد المباراة، رغم سعادته بتحقيق شباب الأهلي للانتصار، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه لم ينسَ الوصل، ويتمنى له التوفيق في المباريات المقبلة.

وكان النقبي قد لعب الموسم الماضي في صفوف الوصل، على سبيل الإعارة من نادي الظفرة، وكان أحد نجوم «الإمبراطور»، بمشاركته في 27 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن ينتقل بصفة نهائية إلى شباب الأهلي بداية من الموسم الحالي، حيث شارك عبدالله النقبي للمرة الأولى، أول من أمس، مع فريقه الجديد، وجاء ظهوره الأول أمام الوصل، بدخوله في الشوط الثاني بدلاً من اللاعب الشاب عيسى عبيد، حيث ظهر النقبي بمستوى رائع خلال الـ26 دقيقة، وصنع الهدف الثاني بطريقة رائعة للإكوادوري جيمي أيوفي.

وقال النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه بالتأكيد لا يشعر بالحزن، بسبب فوز شباب الأهلي على الوصل، مشيراً إلى أنه قد تكون مشاعره مختلطة فقط، خصوصاً أنه قبل أشهر قليلة كان يلعب في صفوف «الإمبراطور»، بينما لعب أول من أمس ضد زملائه السابقين، الذين يتمنى لهم التوفيق، مؤكداً أنه خاض تجربة رائعة مع الوصل، لا يمكن أن ينساها، موجهاً الشكر إلى النادي والجمهور على الدعم الذي حصل عليه.

وتحدث لاعب شباب الأهلي عن المباراة، فقال: «الفوز كان مهماً بالنسبة لنا، خصوصاً أن الفريق خسر في المباراة الأولى بمسابقة كأس الخليج العربي أمام الوحدة، وكان يسعى إلى تعديل وضعه في المجموعة الأولى، لذلك لم يكن أمامنا سوى التركيز بهدف تحقيق الفوز».

وأوضح أن شباب الأهلي يجب أن يطوي سريعاً نتيجة مباراته أمام الوصل، ويبدأ في التفكير بمواجهة عجمان في الجولة المقبلة بالكأس، ثم مباراة دبا الفجيرة في دوري الخليج العربي، مؤكداً أن الفوز على الوصل يعد دافعاً جيداً للفريق في المرحلة المقبلة.

وعن تحقيق شباب الأهلي فوزين متتالين للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد الفوز على اتحاد كلباء في الدوري، ثم الوصل أول من أمس، قال: «لاشك في أن الانتصارات تجعل اللاعبين أكثر ثقة بأنفسهم، وتمنحهم الدافع لتطوير مستواهم والظهور بشكل أفضل، حيث نعترف بأننا حققنا نتائج سلبية في بداية الموسم، لكن من خلال مجهود الجهاز الفني واللاعبين بدأت النتائج في التحسن، وأرى أنه يجب الصبر، خصوصاً أن الفريق عاد إلى تحقيق الانتصارات».

وتابع: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الوصل، رغم غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخب الوطني، لكنَّ اللاعبين الموجودين عوضوا هذه الغيابات، وأتوجه بالشكر إلى اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه».

وختم حديثه بالرد على سؤال حول أن شباب الأهلي لم يقدم العروض المنتظرة منه منذ بداية الموسم، وقال: «الأداء سيتحسن مع توالي المباريات، خصوصاً مع عودة الانتصارات، وأرى أن الأيام ستثبت أن شباب الأهلي عائد بقوة، خصوصاً أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، القادرين على تحقيق طموحات الجمهور».

فيكيو: لا نركز مع شائعات إقالة سييرا

قال لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، إن الفريق لا يركز مع الشائعات الخاصة بإقالة مدرب الفريق، التشيلي لويس سييرا، لافتاً إلى أن اللاعبين ليسوا مسؤولين عنها، وتركيزهم فقط في تأدية التدريب بكل قوة، والظهور بشكل جيد في المباريات.

وأوضح، في تصريحات صحافية، أن الفوز على الوصل يعني الكثير بالنسبة للاعبين، وقال: «أهمية الفوز ليست فقط في الحصول على ثلاث نقاط، وإنما كانت مهمة بالنسبة لنا من ناحية استعادة الثقة بأنفسنا، إذ أثبتنا أن اللاعبين والجهاز الفني متحدون للعودة إلى الانتصارات».

وأضاف: «هذا الفوز لا أرى أنه الانطلاقة، لأننا فريق كبير، ولدينا الكثير الذي نستطيع أن نقدمه، خصوصاً أننا لم نكن سيئين في بعض المباريات الماضية».