رازوفيتش: الظفرة بحاجة إلى كل لاعبيه وليس الأجانب فقط

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أشاد مدرب فريق الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، بمستوى لاعبيه الأجانب، عقب الفوز الثمين الذي حققه فريقه أول من أمس على حساب الإمارات 4-2، ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، واعتبر أن أداء الظفرة تطور، وأن اللاعبين جميعهم ظهروا بمستوى جيد بنسبة نجاح وصلت 100%، لافتاً إلى أن فريقه سيواصل تقديم المستويات القوية في جميع الجولات القادمة، بعد أن حصل لاعبوه على دفعة معنوية، منذ الفوز على الوصل في الجولة الخامسة للدوري.

وقال المدرب، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لاعبونا الأجانب في تطور متواصل، وظهروا بصورة جيدة في المباراة، لقد قدموا مستوى مختلفاً عن الجولات الماضية، ولايزال لديهم الأفضل ليقدموه في الجولات القادمة، من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، الفريق بحاجة لجهود كل اللاعبين وليس الأجانب فقط».

وكان المحترف البرازيلي، دييغو رودريغيس، الذي تعاقد معه الظفرة بداية الموسم الحالي تألق خلال مباراة أول من أمس، وسجل هدفين وصنع آخرين، ليقود فريقه لتحقيق الفوز على «الصقور» برباعية لهدفين ضمنت للفريق الوصول للنقطة الرابعة، قبل المواجهة التي تنتظرهم أمام العين منتصف الأسبوع المقبل.

في المقابل، وعد مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، بعلاج الأخطاء التي ظلت تلازم أداء فريقه، سواء في مباريات كأس الخليج العربي أو الدوري، مشيراً إلى أنه استعان ببعض اللاعبين الشباب، من أجل تجهيزهم للاستحقاقات القادمة، نظراً لاستمرار غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الصقور بداعي الإصابة، ما أثر في الفريق، على حد قوله. وقال جلال قادري، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لم نكن سيئين في المباراة، لعبنا بشكل جيد، وكنا قريبين من قلب الطاولة، وقعنا في العديد من الأخطاء الفردية التي قصمت ظهر الفريق، والغيابات أيضاً كان لها دور في الخسارة، أعتقد أنه من الصعب التركيز على المنافسة في بطولتين، الدوري هو الأهم بالنسبة لنا، وأتمنى سرعة شفاء اللاعبين المصابين».