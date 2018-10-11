حبيب الفردان « نصراوي»

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أنّ لاعب شباب الأهلي حبيب الفردان «27 عاماً»، عاد رسمياً إلى صفوف فريق النصر، بعد اجتماع تم بين مجلس دبي الرياضي ووكيل اللاعب، تم خلاله تحديد مصير اللاعب، مشيراً إلى أن حبيب سيظهر بقميص النصر مجدداً، بعدما كان قد انضم إلى صفوفه قبل أن يعود إلى ناديه شباب الأهلي.

وقال المصدر: «تم خلال الاجتماع انفراج هذه الأزمة، وعاد اللاعب حبيب الفردان الى نادي النصر، وبذلك يكتب آخر فصول أكثر عملية انتقال لاعب تعقيداً في كرة الإمارات».

ويعد حبيب الفردان من اللاعبين المميزين، وكان من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة من أجل إيجاد حل مناسب لمشكلة حبيب الفردان، خصوصاً بعد غلق باب الانتقالات الصيفية للاعبين أخيراً، وعدم قيد اللاعب في أي نادٍ.