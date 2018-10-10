رسمياً.. تحديد مصير اللاعب حبيب الفردان

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر لـ "الإمارات اليوم" أن لاعب شباب الأهلي حبيب الفردان"27" عاماً، عاد رسمياً إلى صفوف فريق النصر بعد اجتماع تم بين مجلس دبي الرياضي وبين وكيل اللاعب، تم خلاله تحديد مصير اللاعب، مشيراً إلى أن حبيب سيظهر بقميص النصر مجددا بعدما كان قد انضم إلى صفوفه قبل أن يعود إلى نادي شباب الأهلي.

وقال المصدر "تم خلال الاجتماع انفراج هذه الأزمة وعاد اللاعب حبيب الفردان لنادي النصر وبذلك تكتب آخر فصول أكثر عملية انتقال لاعب تعقيدا في تاريخ كرة الإمارات".

ويعد حبيب الفردان من اللاعبين المميزين وكان من العناصر الاساسية في صفوف المنتخب.