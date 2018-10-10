الجزيرة والعين.. متعة كروية منتظَرة في غياب الدوليين

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قمة كروية يشهدها استاد محمد بن زايد في الثامنة إلا ربعاً من مساء اليوم، بين الجزيرة والعين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي، رغم غياب عدد كبير من لاعبي الفريقين الأساسيين بسبب انضمامهم للمنتخبين الأول والأولمبي، اللذين يستعدان للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وبعيداً عن تأثر الفريقين بهذه الغيابات من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرتين بين الفريقين، باعتبارها واحدة من ديربيات العاصمة التي تتسم دائماً بالتنافس الشديد بين الفريقين اللذين يسعيان إلى تحقيق الفوز بعيداً عن أي حسابات.

الجزيرة صاحب الأرض والجمهور يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، من فوز على الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدفين، والتعادل مع الإمارات بهدف واحد لكل منهما، ويأمل الفريق تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة، والاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة.

والعين يحتل المركز الثالث خلف الجزيرة برصيد ثلاث نقاط، من فوز خارج ملعبه على الشارقة 4-1، والخسارة على ملعبه أمام النصر 1-2، ويسعى الفريق إلى انتزاع النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة والوجود في صلب المنافسة على قمة المجموعة.

من جانبه، أكد مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، صعوبة مباراة فريقه أمام ضيفه فريق العين، وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة «يفتقد الفريقان عدداً كبيراً من عناصرهما المهمة، بسبب التحاقهم بالمنتخبات الوطنية، ومباريات العين دائماً صعبة وتتميز بالقوة والإثارة، وتختبر قوة الفريق المنافس، وهي فرصة جيدة للوقوف على مستويات لاعبينا الشباب، الذين لا يشاركون على نحو كافٍ مع الفريق في بطولة الدوري».

وأضاف «نهتم كثيراً بهذه المباراة، ونعتبرها تحدياً منفصلاً عن غيرها، ونهتم كثيراً ببطولة الكأس سعياً لتحقيق النتيجة التي تمكننا من العبور من دوري المجموعات للمرحلة التالية، واللعب أمام العين مهم للاعبين، خصوصاً للشباب، ولدينا لاعبون كبار في التشكيلة سبق لهم خوض مباريات عديدة أمام العين في بطولات مختلفة، ولديهم الخبرة التي ستخدم الفريق في هذه المباراة».

من جانبه، قال مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، إن فريقه يفتقد في مباراة اليوم أكثر من 50% من القائمة الأساسية، وذلك سيفرض عليه واقعاً صعباً يتطلب منهم الاجتهاد أكثر.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «المنافس أيضاً يفتقد جهود عدد من اللاعبين الدوليين، لذلك سنعمل على إعداد الفريق بالصورة المطلوبة، والواقع يؤكد أن مواجهات العين والجزيرة دائماً ما تكون قوية، ونسعى إلى تقديم الأداء المشرف الذي يقودنا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة».

وحول إصابة لاعب متوسط الميدان، ريان يسلم، قال: «ريان تعرض لإصابة في العضلة، ويعمل الجهاز الطبي في الفريق حالياً على تجهيزه لاستحقاقات الفريق المقررة ضمن بطولة دوري الخليج العربي».

الحوسني: مواجهة العين فرصة جيدة للاعبين الصغار

أكد لاعب وسط الجزيرة، يعقوب الحوسني، صعوبة مواجهة العين في كأس الخليج العربي، وقال «غياب اللاعبين الدوليين يزيد من صعوبة المباراة بالتأكيد، لكننا نمتلك العديد من اللاعبين الصغار الذين يحتاجون إلى المزيد من فرص اللعب لاكتساب الخبرة، ومواجهة العين تمثل فرصة جيدة لهؤلاء اللاعبين وللبدلاء أيضاً لأن جميع اللاعبين يجب أن يكونوا في أعلى درجات الجاهزية لمساعدة الفريق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك».

وأضاف الحوسني «نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، لأننا نرغب في الوصول لأبعد المراحل بكأس الخليج العربي، والجميع مستعد وجاهز لخوض اللقاء، والمدرب هو صاحب الكلمة الأخيرة في ما يتعلق باختيار القائمة التي ستشارك في الديربي أمام العين، ونحن نحترم المنافس لكننا سنقاتل حتى نحصل على النتيجة التي نريدها، وحتى نقترب من هدف التأهل لدور نصف النهائي من المسابقة».

الجزيرة يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بأربع نقاط والعين في المركز الثالث بثلاث نقاط.