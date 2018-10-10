مقاعد دائمة لقدامى الوحدة في استاد آل نهيان

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قرّر نادي الوحدة بتوجيهات من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، تخصيص مقاعد دائمة للإداريين واللاعبين القدامى في استاد آل نهيان بحلته الجديدة، بعد انتهاء عمليات التطوير والتجديد التي تجرى حالياً للملعب لمتابعة مباريات الفريق في البطولات كافة.

وأوضح النادي في بيان له أن «المبادرة وجدت الإشادة والاستحسان من الإداريين واللاعبين الذين ارتبطوا بقلعة العنابي منذ عشرات السنين».

وقال رئيس شركة كرة القدم أحمد الرميثي، على حسابه في «تويتر»: «نثمن مبادرة سمو رئيس النادي التي أثلجت صدور جميع منتسبي كرة القدم من لاعبي وإداريي الوحدة السابقين، وأهلاً وسهلا بهم، وقلعة العنابي للجميع».

وقاربت عمليات التطوير والتجديد من الانتهاء في استاد آل نهيان لاستضافة مباريات إحدى مجموعات بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير إلى الأول من فبراير، ومن المتوقع أن يعود فريق الوحدة للعب على استاد آل نهيان مع استئناف منافسات دوري الخليج العربي بالجولة السادسة التي يلاقي فيها فريق الظفرة 20 الجاري.