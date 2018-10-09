عجمان والوحدة.. صراع الصدارة في كأس الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يستقبل عجمان، عند الـ5:10 من عصر اليوم، الوحدة في قمة مباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ويطمح أصحاب الأرض إلى حصد النقاط الثلاث لانتزاع صدارة المجموعة من أنياب العنابي الذي يتربع في الصدارة بالعلامة الكاملة بفوزه في مباراتين، في حين يأتي البرتقالي ثانياً برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل. ويدخل عجمان اللقاء وهو منتشياً من فوز مهم حققه في الجولة الماضية ببطولة الدوري على حساب بني ياس 2-1، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تحضيرات الفريق البرتقالي لتلك المباراة.

ويسعى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، اذ يهمه إلى جانب النقاط الثلاث، تجهيز مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل منتظم في مباريات الدوري، ومنهم على سبيل المثال الظهير الأيمن، خالد الزري، والمدافع راشد مال الله، ولاعبا خط الوسط، محمد الخديم، وحسين عبدالرحمن. وأكد أيمن الرمادي أن «ضغط مباريات الدوري عقب استئناف مباريات يفرض علينا أن نجهز كل اللاعبين فنياً وبدنياً، خصوصاً أن لدينا أعداداً كبيرة من اللاعبين تتمتع بقدرات قوية». وقال في مؤتمر صحافي: «حينما شاهدت جدول المسابقات شعرت بـ(دوار) من شكل الدوري وضغط المباريات، إذ سنخوض لقاءً كل أربعة أيام وفي اعتقادي أن الفريق الذي سيستطيع أن يصمد في ظل هذه البرمجة سيكون بطلاً حقيقياً». وقال أيمن الرمادي، إن المواجهة ضد الوحدة تُعد مهمة جداً لفريقه خصوصاً أنها تأتي مع المتصدر وحامل لقب البطولة. وأضاف: «علينا أن نعمل بمنتهى الجدية في المباراة، ونحاول الحصول على النقاط الثلاث لأن نتيجة تلك المواجهة تحديداً ستكون مهمة في مسيرة الفريق نحو بلوغ الدور الثاني من البطولة».

وعاد أيمن الرمادي إلى الحديث عن فريق الوحدة، مؤكداً أنه واحد من الأندية الأربعة الكبار في الدوري.

وقال: «الوحدة لديه امداد من قطاع الناشئين وهو من الأندية التي لا تتأثر على الاطلاق بأي غيابات، واللعب أمام فريق بحجم واسم الوحدة يحتاج للعمل بشجاعة وندية، وليس هناك مجال للأعذار لأننا فريق جيد ومحترم ودائماً ما نقدم أفضل مبارياتنا أمام الفرق القوية».

• يسعى مدرب عجمان إلى تجهيز مجموعة من اللاعبين لم يشاركوا بشكل منتظم في الدوري.