نشوة الفوز على «الإمبراطور» دافع الظفرة إلى اصطياد «الصقور»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل فريق الظفرة عند الساعة 05:20 من عصر اليوم ضيفه فريق الإمارات على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يأمل فيه صاحب الأرض الاستفادة من نشوة الفوز الذي حققه الفريق على حساب الوصل في الجولة الماضية من الدوري التي وضعت الظفرة في الطريق الصحيح بعد البداية المتواضعة في الموسم الجاري.

ولا بديل أمام الظفرة سوى الفوز في لقاء اليوم إذا ما أراد لاعبوه الحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور الثاني، إذ إن الفريق في رصيده نقطة واحدة فقط من تعادله خارج معلبه أمام الفجيرة، والخسارة في لقاء اليوم تعني ابتعاده عن أصحاب المراكز الأولى قبل اللقاء الصعب الذي ينتظره في الجولة المقبلة حينما يحل في ضيافة العين باستاد هزاع بن زايد.

وقال مدرب الظفرة الصربي، فوك رازوفيتش، إنه لا يستطيع أن يعد الجماهير بتحقيق الفوز، لكنه متأكد من أن لاعبيه سيكونون على قدر التحدي وسيظهرون بالصورة القوية نفسها التي قدموها في لقاء الدوري أمام الوصل.

واعترف مدرب فريق الظفرة خلال المؤتمر الصحافي بضعف مستوى لاعبيه الأجانب، وقال: «اللاعبون الأجانب في الفريق لم يقدموا مستوياتهم الحقيقية التي ظهروا بها مع فرقهم خلال الموسم السابق، ومع ذلك أنا متأكد أنهم بمرور الوقت سيثبتون أنفسهم ويشكلون الإضافة المرجوة للفريق».

في المقابل، يدخل فريق الإمارات اللقاء وهو يدرك صعوبة الفوز على فريق الظفرة في ملعبه عطفاً على المواجهات التاريخية بين الفريقين، ولدى «الصقور» في رصيدهم نقطة واحدة من تعادل ثمين أمام الجزيرة، لذلك فإن الفريق سيكون مطالباً بالظهور بصورة قوية في الجولات المتبقية حتى يضمن له موطئ قدم في الدور الثاني.