الوصل وشباب الأهلي يبحثان عن الفوز الأول في الكأس

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يخوض المدربان، التشيلي لويس سييرا، والأرجنتيني غوستافو كونتيروس، مواجهة مصيرية، عندما يلتقي الوصل مع شباب الأهلي في الجولة الثالثة من مسابقة كأس الخليج العربي، الساعة 7:45 على استاد الوصل في زعبيل، إذ ستلعب نتيجة المباراة دوراً مؤثراً في تحديد مصيرهما مع الفريقين.

ويترقب مدرب الوصل، السابق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، نتيجة المباراة، خصوصاً مع اقترابه من العودة إلى دوري الخليج العربي، حيث يعد أروابارينا أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب شباب الأهلي بدلاً من سييرا، خصوصاً أن خسارة المدرب التشيلي قد تطيح به من تدريب الفريق، ومن المحتمل أن يكون أروابارينا في مواجهة خاصة مع الوصل، ومواطنه كونتيروس، عندما يلتقي «الإمبراطور» مجدداً مع شباب الأهلي في دوري الخليج العربي في 25 الجاري.

ويسعى شباب الأهلي والوصل إلى تحقيق الفوز الأول في البطولة، إذ تعادل «الفهود» مع اتحاد كلباء وخسر أمام الوحدة، ليحصل الوصل على نقطة واحدة في أول جولتين في المجموعة الأولى، بينما خاض شباب الأهلي مباراة واحدة خسرها أمام الوحدة.

من جهته، قال مدرب الوصل غوستافو كونتيروس إن: «بالتأكيد مباراة مهمة بالنسبة لنا، خصوصاً لجمع النقاط في المسابقة، ورغم أن شباب الأهلي ليس في أفضل حالاته لكنه يمتلك لاعبين مميزين، والأهم أن نركز على فريقنا وأن نظهر بشكل جيد».

وعن تأثير النتائج السلبية، بعد الخسارة من الظفرة، قال: «نعترف بتأثيرها في الفريق، إذ إنها نتيجة غير جيدة، وليست مقنعة بالنسبة لي، لدينا لاعبون مهمون خارج التشكيل، كنا نستحق نتيجة أفضل من خلال الأداء والاستحواذ، والفرص التي سنحت للبرازيلي كايو ويوسف أحمد، المهم حالياً هو الاستشفاء، لأننا تأثرنا في مباراة الظفرة بسبب إجهاد بعض اللاعبين».

وعلق على شعوره بالقلق على منصبه بسبب تراجع النتائج، وقال: «الشيء الذي يجعلني أشعر بالقلق هو الإصابات، وأن تكون هناك غيابات، إذ إننا بعد عودتنا من المعسكر لعبنا بشكل جيد، وخسرنا نقاطاً مهمة، وبكل صراحة عدم اكتمال الصفوف هو الشيء الوحيد الذي يجعلني أشعر بالقلق، وأتمنى من الجهاز الطبي أن يعيد لنا اللاعبين المصابين بأقصى سرعة ممكنة».

ورداً على سؤال حول كيفية مواجهة ضغط المباريات، قال: «تحدثت مع إدارة النادي أننا نحتاج إلى ضم لاعبين، ولكن الإدارة لم تتمكن من التعاقد مع لاعبين، لأنه لا يوجد أسماء مقنعة أو متاحة في سوق الانتقالات، والمشكلة نفسها كانت موجودة في النصف الثاني من الموسم الماضي، نخوض مباريات متتالية، ونخسر عناصر مهمة في الفريق، وبالفعل تأثير الغيابات كبير جداً، ويجعلنا نفقد نقاطاً مهمة، وللأسف بدأت معنا منذ توقيت مبكر، والحل الأمثل استشفاء جميع اللاعبين من الإصابات، وعودة العناصر الأساسية، حتى تتحسن النتائج».

كونتيروس: كنت أتوقع مواجهة فريق كبير في كأس زايد للأندية الأبطال

تحدث مدرب الوصل، غوستافو كونتيروس، عن قرعة كأس زايد للأندية الأبطال، التي أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري في الدور الـ16، وقال: «كنت متوقعاً أن نلعب أمام فريق كبير، وبالفعل الأهلي أحد الفرق المعروفة في الوطن العربي، وبالنسبة لنا نحن لعبنا بشكل جيد أمام الاتحاد السعودي، وهو فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، ورغم ذلك لعبنا مباراة كبيرة في السعودية، ثم أكملنا الظهور بشكل جيد في لقاء الإياب، وتأهلنا إلى دور الـ16».