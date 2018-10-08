5 صور فنية مثيرة في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

كشفت الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، الخاص بأندية الدرجة الأولى، عن خمس صور فنية جديدة توحي بأن الموسم الحالي لمنافسات أندية الهواة، سواء في دوري الدرجة الأولى أو تمهيدي الكأس، سيظهر قوياً.

وأسفرت مباريات الأسبوع الأول عن فوز حتا على مصفوت 4-3، والعروبة على الذيد 2-صفر، ومسافي على العربي 1-صفر، ودبا الحصن على الحمرية 2-1.

وكشفت المباريات الأربع، التي أقيمت في الدور التمهيدي للكأس، عن وجود لاعبين مميزين ممن سبقت لهم المشاركة في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، مثل لاعب عجمان السابق اديلسون بيريرا، والظفرة السابق ياسين الصالحي، اللذين شاركا مع نادي العروبة، ولاعبي حتا المواطنين وأغلبهم شارك في دوري الأضواء الموسم الماضي، وأبرزهم عبيد ثاني وعدنان حسين وعبدالله علي، وقد ارتقت مباراة الحمرية ودبا الحصن لمستوى فني عالٍ، ما يجعل الفريقين الأبرز للمنافسة بقوة على الوجود في الأضواء، وتالياً أبرز الصور الفنية التي شهدتها منافسات الدور التمهيدي لمسابقة الكأس.

غزارة تهديفية

شهدت الجولة الأولى من تمهيدي الكأس غزارة تهديفية، وبلغت الحصيلة 13 هدفاً في أربع مباريات، وهي الأعلى قياساً بالجولة الأولى من الموسم الماضي، التي بلغت 14 هدفاً في ست مباريات، ما يعطي انطباعاً بالتوجهات الهجومية للمدربين.

اختيارات جيدة لـ «الأجانب»

كشفت المباريات الأربع، التي جرت يومَي الجمعة والسبت الماضيين، عن نجاح مبكر في اختيارات الأندية للاعبين الأجانب، حيث تمكن المحترفون القادمون من البرازيل وفرنسا وتونس والمغرب من تسجيل 10 أهداف، مقابل ثلاثة فقط للمواطنين، سجلها كل من لاعب حتا عدنان حسين، ولاعب دبا الحصن محمد مال الله، ولاعب مسافي سعيد الشهياري، بينما تميز الأجانب بشكل لافت للنظر، خصوصاً لاعب حتا البرازيلي ريبيريو والتونسي محمد بن حمودة، وسجل كل منهما هدفين، بينما قدم المحترفون الآخرون مستوى مرضياً، خصوصاً لاعب دبا الحصن، فينيسكوس.

الأرض لا تخدم أصحابها

لم يستفد فريقا الحمرية والذيد من خوض مباراتيهما على أرضهما وأمام جمهورهما، بعد أن خسر الحمرية أمام دبا الحصن بهدفين مقابل هدف، وخسارة الذيد أمام العروبة بهدفين نظيفين، في نتيجتين تعدان خارج التوقعات، إذ يعرف عن ملعبَي الذيد والحمرية أنهما عنيدان على الفرق الزائرة، بالمقابل استفاد حتا ومسافي من ملعبيهما وحققا العلامة الكاملة.

فريق جديد للعروبة

أشرك فريق العروبة تشكيلة جديدة غير التي خاض بها منافسات الموسم الماضي، التي غاب عنها 10 لاعبين، وشارك قائد الفريق، حسن زايد، فقط في عملية إحلال وإبدال بارزة، ورغم ذلك ظهر الفريق بمستوى فني مميز في المباراة التي فاز بها على الذيد، مستعيداً مكانته كأحد أقوى المنافسين.

بداية ضعيفة للمدربين المواطنين

شهدت منافسات الجولة الأولى من تمهيدي الكأس بداية متواضعة للمدربين المواطنين مع فرقهم، بعد خسارة الحمرية، بقيادة المدرب سليمان البلوشي، أمام دبا الحصن الذي يقوده المدرب بدر طبيب، كما تعرض الذيد، بقيادة المدرب محمد سعيد الطنيجي، للخسارة أمام العروبة الذي يقوده البرازيلي سيرجيو.