25 مليون درهم جوائز سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التفاصيل الكاملة لمهرجان سباق دلما الثاني للمسافات الطويلة فئة 60 قدماً، الذي يقام في الفترة من 25 حتى 29 الجاري احتفالاً بـ«عام زايد»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. ورصد النادي 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى الـ100، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عبدالله بطي القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ماجد المهيري، ورئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي.