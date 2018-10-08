أبطال الإمارات يظهرون اليوم في منافسات «البارالمبية الآسيوية»

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

تشارك بعثة الإمارات، اليوم، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تحتضنها العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 6 إلى 13 الجاري، بمشاركة نحو 3000 لاعب ولاعبة، يمثلون 43 دولة، يتنافسون في 18 لعبة بارالمبية، حيث يظهر عبدالله المسبحي وعباد خالد في لعبة رمي القرص، وزياد الحارثي في الصولجان، ومريم المطروشي في رمي الرمح، فيما يشارك في سباق 800 م كل من محمد القايد، وبدر الحوسني، وعبدالله الغافري، وأحمد نواد.

وتشهد منافسات منتخب رفعات القوة مشاركة اللاعبة موزة الزيودي في وزن 55 كلغم، ويشارك يوسف الكعبي في سباق الفردي الدور الأول لتنس الطاولة، حيث يخوض مواجهتين، الأولى ضد لاعب من كمبوديا، والثانية ضد لاعب من سريلانكا، وفي منافسات القوس والسهم يخوض مواجهة صعبة ضد لاعب المنتخب الصيني في مسابقة 50 م.

وفي البوتشيا يخوض خالد مراشدة، وعائشة المهيري، وريسة الفلاسي، مواجهات مهمة، ويشارك أحمد المنصوري وراشد الظاهري في سباق «ضد الساعة 12 كم فردي»، وذلك في لعبة الدراجات التي تشارك لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بينما يشارك عبدالله البلوشي في سباق «ضد الساعة 20 كم».