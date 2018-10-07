هاشم عبيد مديراً لفريق النصر وصالح سالم إدارياً

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعاً برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب، حضره كلاً من نائب الرئيس طارق الجناحي، والسادة الأعضاء عادل محمد شاكري، جمعة سعيد الكعبي، راشد مرزوق بخيت، ثابت سهيل، والدكتور حمد الفلاسي عضو المجلس والمدير التنفيذي للشركة.

ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، كما قرر المجلس توجيه الشكر محمد إبراهيم، على جهوده المبذولة خلال فترة عمله مديراً للفريق الأول، متمنين له مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة، كما قرر المجلس تكليف هاشم عبيد، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم الأسبق بمنصب مدير الفريق الأول، كما قرر المجلس تكليف صالح سالم، لاعب وسط العميد الأسبق بمنصب إداري الفريق الأول.