لوفانور: ابتعدت عن «إنستغرام» للتركيز مع شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب شباب الأهلي، المولدوفي هنريكي لوفانور، أنه يثق بإمكاناته، رغم عدم مشاركته أساسياً في بعض المباريات، واعتماد المدرب التشيلي لويس سييرا عليه كلاعب بديل في معظم المباريات، لافتاً إلى أن كل تركيزه أن يظهر بشكل جيد في الفترة التي يشارك بها في المباريات، وأن يؤدي بكل قوة في التدريبات.

وقال لوفانور، لـ«الإمارات اليوم»، إنه ابتعد عن نشر أي منشورات على حسابه في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام)، وذلك ليكون أكثر تركيزاً مع الفريق، إذ كانت آخر صورة نشرها في 11 سبتمبر الماضي، بعدما بدأ شباب الأهلي الدوري بالخسارة أمام الجزيرة بأربعة أهداف مقابل خمسة، حيث أكد اللاعب المولدوفي أنه ابتعد تماماً عن مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يقدم موسماً استثنائياً مع الفريق.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يوجه رسالة إلى المدرب التشيلي لويس سييرا، بعدما أحرز هدفين في آخر مباراتين أمام العين وكلباء، ليؤكد أحقيته بالمشاركة أساسياً، قال: «كما ذكرت من قبل أنا أؤدي التدريبات بكل قوة، وأركز في أن أصل إلى أفضل مستوى، وأن تصبح لياقتي أفضل وتركيزي جيداً، وبالتأكيد أنا سعيد بإحراز هدفين في آخر مباراتين، ولاشك في أن الإسهام في فوز فريق شباب الأهلي على (النمور) أمر جيد، خصوصاً أننا استعدنا الانتصارات، وأوقفنا النتائج السلبية».

وأضاف: «لا أضع في رأسي أي أمور أخرى، وأنا أركز على اللعب فقط، والإسهام في تحقيق شباب الأهلي نتائج جيدة، خصوصاً أن اسمي ارتبط أكثر من مرة في بداية الموسم بالاستغناء عن خدماتي، لكنني أثق تماماً بإمكاناتي، ولا ألتفت لمثل هذه الأمور وأنا سعيد باللعب لشباب الأهلي».

وأشار اللاعب إلى أن الفوز على كلباء جاء في وقته، وقال: «نعلم أن وضع الفريق ليس جيداً، وكنا نحتاج إلى هذا الفوز، وأرى أنه بالعمل المتواصل والتركيز سنتمكن من تحسين النتائج، وسنتخطى هذه المرحلة الصعبة».

أما بالنسبة لاستمرار تراجع مستوى اللاعبين رغم الفوز على اتحاد كلباء، فقال: «هذه الأمور تحدث في أي فريق بالعالم، أن يمر بفترة تراجع في المستوى، ونحن نعلم أننا لم نظهر بشكل جيد حتى الآن، وأننا نحتاج إلى تطوير أنفسنا، لكن أحياناً يكون الفوز بهذه الطريقة أفضل من خسارة النقاط، وأتوقع أن يتحسن الوضع في الجولات المقبلة، إذ إن الانتصارات تمنح اللاعبين الثقة بأنفسهم، وتسهم في أن يتطور الأداء، ويظهر الفريق بشكل أفضل».

وزاد: «لا توجد مباراة سهلة، ونعلم أن جميع الأندية تلعب بكامل قوتها، ولن نواجه فريقاً مستسلماً أو يمنحنا النقاط الثلاث دون لعب وبذل جهد كبير، والمطلوب من اللاعبين مواصلة الأداء بقوة حتى نظهر بمستوانا الحقيقي في المباريات المقبلة».

وختم هنريكي لوفانور تصريحاته بالحديث عن توقف مسابقة الدوري وتأثير ذلك في شباب الأهلي، فقال: «لا أرى أنه أمر إيجابي أو سلبي، لأنه في جميع الحالات نحن مطالبون بأن نحقق الفوز في أي مباراة نخوضها، ونحن سنلعب في المباراة المقبلة أمام الوصل في كأس الخليج العربي، وهي مباراة لن تكون سهلة أمام منافس قوي، وفي الوقت نفسه يجب أن نستغل الفوز الذي حققناه على اتحاد كلباء، وأن نسعى إلى مواصلة الانتصارات، حتى نعود إلى الدوري بمعنويات مرتفعة، وأن يرتفع أداء اللاعبين، ويصبح الفريق أكثر ثباتاً وثقة بنفسه».

- لوفانور أكد أن الحديث

عن الاستغناء عن

خدماته، في بداية

الموسم، لم يؤثر فيه

وأنه سعيد باللعب

لشباب الأهلي.