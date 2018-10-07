مدرب الوصل: هزاع سالم لا يتحمل مسؤولية الخسارة من الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

نفى مدرب فريق الوصل، الأرجنتيني كونتيروس، أن يكون فريقه ظهر بصورة سيئة خلال لقاء الظفرة الذي خسره الوصل 2-1، أول من أمس، في خامسة جولات دوري الخليج العربي. وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «مدافع الفريق هزاع سالم لا يتحمل مسؤولية الخسارة بتسجيله لهدف عكسي، لأنه كان يحاول إبعاد الخطورة عن مرمى الفريق»، مشيراً إلى أن السبب وراء عدم الاستقرار في التشكيلة حتى الآن يعود للإصابات.

ورفض أيضاً لاعب الوصل، علي سالمين، تحميل زميله مسؤولية الخسارة، وقال في تصريحات صحافية: الفريق لم يكن في يومه، وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالخروج بنقطة على أقل تقدير.

وكان هزاع سالم، قد سجل هدف فوز الظفرة بالخطأ في مرمى فريقه قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

في المقابل، أكد مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أن السبب الرئيس وراء الفوز يعود لتقليل الأخطاء التي ظلت تلازم أداء الفريق في المباريات السابقة، وأن الانتصار على فريق بحجم الوصل سيمنح لاعبي فريقه دفعة معنوية كبيرة، للمواصلة في الطريق الصحيح بعد الخسارة في الجولات الأربع الأولى من الدوري. وقال في المؤتمر الصحافي: لاعبو الظفرة ظهروا بشكل دفاعي وهجومي جيد طوال أوقات اللقاء، وعليهم الاستمرار بالأسلوب نفسه في الجولات القادمة.

وكان الظفرة قد عانى أطول سلسلة من الهزائم في تاريخ مشاركاته بالدوري، والمقدرة بأربع مواجهات، وحقق أول ثلاث نقاط له على حساب الوصل.