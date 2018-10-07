«شمردل» بطلاً لـ «الشراعية 22» في الحمرية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توِّج القارب «شمردل»، أول من أمس، بطلاً للنسخة السنوية التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدما، قبالة شواطئ الحمرية.

وجاء «شمردل» رقم (7) في المركز الأول، وأحرز كأس السباق بجدارة، بقيادة النوخذة احمد عبيد سيف السويدي، تلاه القارب «ميسوري» رقم (81) بقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان، وحل القارب «ساعي» رقم (35) في المركز الثالث بقيادة النوخذة ياسين إسماعيل جمعة الحمادي.

توِّج أصحاب المراكز الأولى في السباق الاستثنائي الذي شهدته شواطئ الحمرية، والذي شارك فيه 19 قارباً، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، علي بن سالم المدفع، وعدد من المسؤولين والرياضيين.