الاماراتي محسن ال علي رابعا في سباق الحديريات للرجل الحديدي

المصدر: محمد فاضل - ابوظبي



حل لاعب المنتخب الوطني والفجيرة للترايثلون محسن حسن ال علي بالمركز الرابع في سباق الحديريات للرجل الحديدي والذي اقيم اليوم في الحديريات في العاصمة ابوظبي، بينما حل بالمراكز الثلاث الاولى متسابقون من بريطانيا، وسجل ال علي، زمنا جديدا للامارات، باسمه شخصيا، وبلغ ساعة ودقيقة واحدة، محطما رقمه الشخصي السابق، والبالغ ساعة و6 دقائق، وذلك في افضل مشاركة له في العام 2018، بعد مشاركته الإيجابية في دورة الالعاب الآسيوية التي اقيمت في اندونيسيا الصيف الماضي وشارك ال علي في سباق الحديريات بفعالية السبرنت، والتي تشمل السباحة لـ 750 مترا، والجري لـ 5 كيلومترات، وقيادة الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومترا، واوضح محسن ال علي لـ"الامارات اليوم": سعيد للنتيجة وكنت قريبا من تحقيق مركز افضل لولا بعض الامور الخارجة عن الارادة، والتي أبعدتني عن المركز الاول، وبالرغم من ذلك اشعر بالارتياح والسعادة، لما تم انجازه، لكون المركز الرابع الحالي، هو الاول على اللاعبين العرب ايضا، ويأتي في اول الموسم الجديد، خصوصا وان عدد المشاركين بلغ 414 متسابقا، وبوجود متسابقين دوليين من مختلف أنحاء العالم، ودرجات الحرارة العالية اثناء المنافسات، وتابع: يمكن وصف هذه البداية هي الافضل لي قياسا بالمواسم الماضية، وتعطيني الحافز الأكبر لمزيد من النجاحات المستقبلية





