نيران صديقة تصيب «الإمبراطور» في الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أوقف فريق الظفرة أطول سلسلة من الهزائم المتتالية في الجولات الافتتاحية، في تاريخ مشاركاته بدوري الخليج العربي لكرة القدم، والمقدرة بأربع مواجهات، وحقق انتصاراً ثميناً على ضيفه الوصل بنتيجة 2-1، أمس، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الخامسة، ليجمع أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد، لكنه لايزال في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي 1-1، بيد أن مدافع الوصل هزاع سالم سجل هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، ومنح الظفرة الفوز الأول له في الموسم الحالي، وفي المقابل تسبب في استمرار مواصلة معاناة «الإمبراطور»، الذي يمتلك في رصيده سبع نقاط فقط، ولم يظهر حتى الآن بمستواه المعروف، الذي قدمه الموسم الماضي حينما ظل منافساً على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة.

وبالعودة للمباراة، ظهر أصحاب الأرض بروح قتالية كبيرة، وكانوا الطرف الأفضل في اللقاء، من خلال التمركز الصحيح في أرضية الملعب والضغط على حامل الكرة، كما قللوا الأخطاء الدفاعية التي ظلت تكلفهم النقاط في المباريات السابقة.

وترجم الظفرة أول فرصة حقيقية له في اللقاء، وسجل هدف التقدم بواسطة لاعبه سهيل المنصوري في الدقيقة 26، حينما انفرد بالكرة من وسط الملعب، وقام بمجهود بدني كبير تخلص به من المدافع هزاع سالم لينفرد بالحارس يوسف الزعابي، ويضع الكرة على يمينه في الزاوية البعيدة، ليسيطر بعدها أصحاب الأرض على مجريات اللقاء.

ورفض لاعبو الوصل الاستسلام، وقاموا بالعديد من الهجمات المتتالية في سبيل تسجيل هدف تقليص الفارق، وكان لهم ما أرادوا بعد أن احتسب حكم المباراة محمد عبيد خادم ركلة جزاء لصالح «الإمبراطور»، بعد تعرض المهاجم يوسف أحمد للعرقلة داخل منطقة الجزاء، إثر تدخل خاطئ من مدافع الظفرة عبدالله الرفاعي.

وانتظر حكم المباراة ما يقارب الدقيقتين، من أجل التعرف إلى صحة قراره في احتساب ركلة الجزاء قبل أن يعطي الموافقة لمهاجم الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، للتسديد، ولم يتوانَ في وضعها بالشباك في الدقيقة 44، ليمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة قبل استراحة بين الشوطين.

ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الهجمات الخطرة، وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير للتعادل الإيجابي سجل مدافع فريق الوصل، هزاع سالم، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82، بعد أن حول الكرة العرضية التي نفذها أحمد علي برأسه في الشباك، وسط دهشة حارس فريقه يوسف الزعابي.